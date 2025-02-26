60 Litrelik Ölüm İçkisine Jandarmadan Büyük Set, Hepsine El Konuldu
Sahte içki can almaya devam ederken Diyarbakır’da jandarma ekipleri satılmak üzere hazırlanan 60 litre sahte içkiye el koydu. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri B.K. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 60 litre alkol ele geçirildi. Aramalarda aynı zamanda 1 adet damıtma aparatı, 100 adet muhtelif boyutlarda cam şişe, 15 adet alkollü içecek yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma, 1 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 2 adet şarjör, 15 adet fişek de bulundu.
B.K. isimli şüpheli, gözaltına alınırken bulunan malzemelere el konuldu.
Kaynak: İHA