60 Litrelik Ölüm İçkisine Jandarmadan Büyük Set, Hepsine El Konuldu

Sahte içki can almaya devam ederken Diyarbakır’da jandarma ekipleri satılmak üzere hazırlanan 60 litre sahte içkiye el koydu. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.

60 Litrelik Ölüm İçkisine Jandarmadan Büyük Set, Hepsine El Konuldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri B.K. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 60 litre alkol ele geçirildi. Aramalarda aynı zamanda 1 adet damıtma aparatı, 100 adet muhtelif boyutlarda cam şişe, 15 adet alkollü içecek yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma, 1 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 2 adet şarjör, 15 adet fişek de bulundu.

60 Litrelik Ölüm İçkisine Jandarmadan Büyük Set, Hepsine El Konuldu - Resim : 1

B.K. isimli şüpheli, gözaltına alınırken bulunan malzemelere el konuldu.

Kaynak: İHA

Dünyanın Peşine Düştüğü Asker Böcekler… Eşi Benzeri Yok Dünyanın Peşine Düştüğü Asker Böcekler… Eşi Benzeri Yok
3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor 3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
Samsun'da Zehir Tacirlerine Operasyon Samsun'da Zehir Tacirlerine Operasyon
Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat
ÇOK OKUNANLAR
Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti Ölümden Dönen Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?