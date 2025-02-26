Samsun'da Zehir Tacirlerine Operasyon

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli ise gözaltına alındı

Samsun'da Zehir Tacirlerine Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve araması bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan baskın ve aramalarda 1 kilo 760 gram sentetik kannabinoid, 35,20 gram bonzai hammaddesi, 56,51 gram metamfetamin, 442 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 7 tabanca fişeği bulundu.

Samsun'da Zehir Tacirlerine Operasyon - Resim : 1

Operasyon neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yine kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs ile birlikte toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da Zehir Tacirlerine Operasyon - Resim : 2

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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