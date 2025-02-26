İzmir’de Uyuşturucu Baskını, Kilolarcası Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kilo 92 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İzmir’de Uyuşturucu Baskını, Kilolarcası Ele Geçirildi

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' olarak nitelendirilen edilen sokak satıcılarına yönelik Karabağlar ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.B. adlı kişide 4 kilo 92 gram metamfetamin maddesi yakalandı.

Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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