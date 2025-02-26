Yaralı Yavru Kızıl Şahine Yardım Eli

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Yavru Kızıl Şahine Yardım Eli

Kahramankazan’ın Alpagut Mahallesi’nde yaralı olarak bulunan yavru kızıl şahin, kendisini bulan vatandaşlar tarafından Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek burada ekiplere teslim edildi.

Yaralı Yavru Kızıl Şahine Yardım Eli - Resim : 1

Merkeze getirilen yaralı kızıl şahine ilk müdahale kurum veterineri tarafından yapıldı. Sol kanadının ucundan yaralı olduğu tespit edilen şahinin yaklaşık 7 aylık olduğu ve ateşli silahla yaralanmış olabileceği değerlendirildi.

Yaralı Yavru Kızıl Şahine Yardım Eli - Resim : 2

Yavru şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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