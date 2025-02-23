Yaralı Şahin Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahini tedavi ederek doğal yaşama geri bıraktı.

Yaralı Şahin Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yalnızca sokak hayvanlarının değil, yırtıcı kuşların da tedavilerini yaparak, yeniden doğal yaşama dönmeleri için çaba sarf ediyor.

Yaralı Şahin Tedavi Edilerek Doğaya Salındı - Resim : 1

Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve veteriner müdürlüğüne teslim edilen bir şahin, uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve doğaya geri bırakıldı.

Yaralı Şahin Tedavi Edilerek Doğaya Salındı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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