Çamaşır Makinenizde Bunu Görüyorsanız Sağlığınız Bile Alarm Veriyor Demektir!

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AEG’nin ürün uzmanı Michael Forbes, çamaşır makinesinin iç temizliğiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Forbes’a göre, tamburdan gelen "çürük yumurta" benzeri kötü bir koku, cihazın acilen temizlenmesi gerektiğini gösteren en belirgin işaretlerden biri.

KÖTÜ KOKU SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Forbes, bu tür kokuların, makine içerisinde zamanla oluşan bakteri ve küf birikiminden kaynaklandığını ifade ediyor. Yalnızca giysilerin yıkama kalitesini olumsuz etkilemekle kalmayan bu durum, aynı zamanda solunum yolları başta olmak üzere çeşitli sağlık problemlerine de neden olabiliyor.

DOĞAL MALZEMELERLE DERİN TEMİZLİK

Çamaşır makinesini temizlemek için pahalı kimyasallara başvurmaya gerek olmadığını vurgulayan Forbes, evde kolayca uygulanabilecek doğal bir yöntem öneriyor:

Öncelikle, bir su bardağı karbonatı doğrudan tambura dökün.

Ardından, yarım bardak sirkeyi deterjan çekmecesine boşaltın.

Makinenizi boş şekilde en yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

Bu yöntem sayesinde cihazın içindeki kalıntılar ve bakteriler etkili bir şekilde temizlenmiş oluyor.

KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT

Uzmanlar, sadece derin temizlik değil, günlük kullanım alışkanlıklarının da cihazın hijyeninde belirleyici olduğunu vurguluyor. Her yıkama sonrası kapağın ve deterjan gözü kapağının bir süre açık bırakılması, nemin uzaklaşmasına ve küf oluşumunun önlenmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca deterjan çekmecesinin ve filtre bölümünün düzenli aralıklarla temizlenmesi, cihazın ömrünü uzatıyor. Uzmanlar, aşırı deterjan kullanımının ya da makinenin kapasitesinin üzerinde doldurulmasının da hijyen açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.