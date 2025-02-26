En Düşük İşçi Maaşını 32 Bin 756 TL'ye Çıkardılar

Ankara Kahramankazan Belediyesi’nde en düşül personel maaşının 32 bin 756 TL olduğu duyuruldu.

Kahramankazan Belediyesi personeli ile toplantıda bir araya gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yeni yılda uygulanacak olan maaş zammını açıkladı. Yapılan yeni düzenlemeyle en düşük işçi maaşı maaşı yüzde 48 oranında artırıldı. Böylece en düşük işçi maaşı 32 bin 756 TL oldu.

Sahada beden işçisi olarak görev yapan personelin en düşük maaşı ise 40 bin TL olarak açıklandı.

Kaynak: İHA