Bitlis'te Buzlanan Yol Kazaya Neden Oldu, Kamyonet Şarampole Uçtu

Bitlis'te açık kasa kamyonet buzlanan yolda kontrolden çıktı ve şarampole yuvarladı. Araçtakiler yara almadan kurtuldu.

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Bitlis'te Buzlanan Yol Kazaya Neden Oldu, Kamyonet Şarampole Uçtu

Bitlis Adilcevaz-Erciş kara yolunun 20'nci kilometresinde trafik kazası yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AYC 902 plakalı açık kasa kamyonet, Adilcevaz’dan Erciş istikametine seyir ederken buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Bitlis Trafik kazası kaza
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