Pendik’te Otomobille Motokuryeyi Ezmişti! Olayın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul'un Pendik ilçesinde motokurye Fatih Ferah, trafikte yaşanan tartışmanın ardından Vedat Kızıl tarafından otomobille ezilmişti. Olayın öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde 8 Şubat’ta meydana gelen olayda, motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı. Bu duruma öfkelenen Kızıl, aracını Ferah’a doğru sürerek onu park halindeki bir çekici ile otomobili arasına sıkıştırdı. Ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırılarak uzun süre tedavi gördü. Olayın ardından gözaltına alınan Vedat Kızıl, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntülerde, Vedat Kızıl’ın Fatih Ferah’ı aracının önünde sıkıştırdığı anlar net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde ayrıca Ferah’ın motosikletinden indiği, yere düşen motosikletine ise Kızıl’ın gaza basarak zarar verdiği anlar görülüyor.
Kaynak: DHA