Pendik’te Otomobille Motokuryeyi Ezmişti! Olayın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde motokurye Fatih Ferah, trafikte yaşanan tartışmanın ardından Vedat Kızıl tarafından otomobille ezilmişti. Olayın öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde 8 Şubat’ta meydana gelen olayda, motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı. Bu duruma öfkelenen Kızıl, aracını Ferah’a doğru sürerek onu park halindeki bir çekici ile otomobili arasına sıkıştırdı. Ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırılarak uzun süre tedavi gördü. Olayın ardından gözaltına alınan Vedat Kızıl, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik’te Otomobille Motokuryeyi Ezmişti! Olayın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntülerde, Vedat Kızıl’ın Fatih Ferah’ı aracının önünde sıkıştırdığı anlar net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde ayrıca Ferah’ın motosikletinden indiği, yere düşen motosikletine ise Kızıl’ın gaza basarak zarar verdiği anlar görülüyor.

Trafikte Kabusu Yaşamıştı... Ölümden Dönen Motokurye Dehşet Anlarını AnlattıTrafikte Kabusu Yaşamıştı... Ölümden Dönen Motokurye Dehşet Anlarını AnlattıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Pendik Motokurye
Son Güncelleme:
MSB Duyurdu! Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB Duyurdu! Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Önce İhraç Edildi, Sonra CHP’ye Bayrak Açtı... Lütfü Savaş’ın Yeni İşi Belli Oldu Lütfü Savaş’ın Yeni İşi Belli Oldu
Sinan Çetin İfade Verdi, Bakın İlk Yorumu Ne Oldu! Sinan Çetin İfade Verdi, Bakın İlk Yorumu Ne Oldu!
Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor
Ege'de Korkutan Deprem Ege'de Korkutan Deprem
İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti Ölümden Dönen Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?