MSB Duyurdu! Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Suriye’de teröristleri etkisiz hale getirme devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada teröristlerin Kandil bölgesinde belirlendiği ifade edildi.
Terör operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza attı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
6 TERÖRİST ETKİSİZ
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Etkin ve kararlı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2025
Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/g4z3aawjXO
Kaynak: Haber Merkezi