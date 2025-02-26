MSB Duyurdu! Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye’de teröristleri etkisiz hale getirme devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada teröristlerin Kandil bölgesinde belirlendiği ifade edildi.

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MSB Duyurdu! Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terör operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Duyurdu! Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 1

6 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Etkin ve kararlı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz.

MSB Duyurdu! Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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