MSB Duyurdu, 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye’deki operasyonlarda toplamda 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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