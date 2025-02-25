MSB Duyurdu, 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" denildi.

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MSB Duyurdu, 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye’deki operasyonlarda toplamda 6 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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