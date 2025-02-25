Ankara Merkezli 4 İlde FETÖ Operasyonu: 14 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen kişiler incelendi.

Bu kişilerden 1'i mahrem imam, 1'i görevde 4'ü daha önce ihraç/emekli edilmiş 5 subay, 7'si ihraç edilmiş astsubay, 1'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA