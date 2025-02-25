Beşiktaş'ta Elektrik Akımına Kapılan 'Choko'dan Sevindiren Haber

Beşiktaş’ta sahibinin yanında yürüyen bir köpek, kaldırımdaki elektrik kaçağına kapılmıştı. 'Choko' isimli köpeğin korkuyla sahibini ısırdığı ve yaşadığı olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, 22 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin gezdirdiği köpek kaldırımdaki elektrik kaçağına kapıldı.

Akıma kapıldığı anda büyük bir korku yaşayan köpek, refleks olarak sahibini ısırdı. Hafif yaralanan kadın çevredekilerden yardım istedi. Elektrik akımından kurtulmasına rağmen bir süre hareketsiz kalan köpek, vatandaşların yardımıyla veterinere götürüldü. Olay anı çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta Elektrik Akımına Kapılan 'Choko'dan Sevindiren Haber - Resim : 1

'CHOKO'NUN DURUMU İYİ'

Veteriner hekimin kontrolünden geçirilen Choko’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yetkililer, elektrik kaçağının yaşandığı hattı onararak sorunu giderdi.

Konuyla ilgili konuşan bir esnaf, “Köpek kaldırımdan geçiyordu. Yerde elektrikle ilgili bie sıkıntı vardı herhalde köpekte elektrik akımına kapılmış. Biz sadece köpeğin sesini duyduk, dışarıya çıktık ve yardım etmeye çalıştık. Ondan sonra galiba veterinere götürmek istediler. Kapalıydı o sıra zaten köpeği yerden kaldırmaya çalışıyorlardı” dedi.

Beşiktaş'ta Elektrik Akımına Kapılan 'Choko'dan Sevindiren Haber - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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