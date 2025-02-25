AKOM Gün Gün Açıkladı, Buz Kesen İstanbul’da Hava Nasıl Olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. AKOM’un raporunda bugün havanın parçalı bulutlu olacağı, sıcaklığın ise 7derece olacağı belirtildi.

SICAKLIK AKŞAM 5'E DÜŞECEK

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 5 dereye düşebileceği vurgulanırken, zaman zaman rüzgarında etkili olacağı açıklandı.

AKOM tarafından açıklanan raporda, İstanbul’u iki haftadır etkisi altına alan Sibirya soğuklarının, bu hafta kenti terk edeceği ifade edildi. Buna göre Mart ayına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sıcaklığın mevsim normallerine yükseleceği öngörülen İstanbul için haftalık hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

26 Şubat Çarşamba: En düşük 3°C, en yüksek 9°C

27 Şubat Perşembe: En düşük 5°C, en yüksek 12°C

28 Şubat Cuma: Yerel yağmurlar bekleniyor, sıcaklıklar 5-10°C arasında değişecek.

1-3 Mart Hafta Sonu: En düşük 5°C, en yüksek 11-12°C, bahar havasına daha yakın bir seyir bekleniyor.

BARAJLAR DA DOLUYOR

Öte yandan İstanbul’daki baraj doluluklarının ise 71,79 seviyesinde ölçüldüğü, deniz suyu sıcaklığının ise 8 derece olarak kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi