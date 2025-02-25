Reyhanlı Saldırısının Son Faili de Yakalandı
Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı yakalandı.
Reyhanlı’daki terör saldırısının son faili Temir Dükancı, MİT'in operasyonuyla, Suriye’den Lübnan’a kaçmak isterken yakalandı. 2013’te meydana gelen kanlı saldırıda 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiği ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiği belirlenen Temir Dükancı’nın Suriye’de Beşar Esad yönetimin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan’a kaçmaya çalıştığı bildirildi.
Terörden arananlar listesinde ‘turuncu kategori’de bulunan Dükancı MİT’in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018’de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.
Kaynak: Haber Merkezi