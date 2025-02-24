Eğitime Kar Arası: Hangi İl ve İlçelerde Okullar Tatil?
Ülke genelinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle araçlar yollarda güçlükle ilerlerken valiliklerden okul tatili haberleri peş peşe geldi. İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil olduğu il ve ilçeler...
Meteoroloji'nin yoğun kar uyarılarının ardından ülke geneli beyaz örtüyle kaplandı. Çok sayıda ilde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Valilikler oluşabilecek olası kötü durumlara karşı okulları tatil etme kararı aldı.
İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
SAMSUN
Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.
KOCAELİ
Kocaeli'nin İzmit, Başiskele, Kartepe ve Karamürsel ilçelerinde 24 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
RİZE
Rize’de 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacak.
BARTIN
Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır” denildi.
BİNGÖL
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
ARTVİN
Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
TOKAT
Tokat genelinde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle 24 Şubat’ta eğitime 1 gün ara verildi.
SİİRT
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
ORDU
Ordu il genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 24 Şubat'ta ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
AMASYA
Amasya’da hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullarda 1 gün eğitime ara verildi.
ZONGULDAK
Zonguldak’ta 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak.
Kaynak: AA-DHA-İHA