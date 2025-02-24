Meteoroloji Tarih Verdi: Kar Yerini Güneşe Bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasını kapsayan yeni haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre, İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini kaybedecek.

YENİ HAFTADA SICAKLIK ARTIYOR

Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak.

Sıcaklıkların, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, doğu bölgesinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz’in büyük kısmı ile Erzincan, Ardahan, Sivas ve çevresinde kar yağışı beklenirken, Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Karadeniz kıyılarında zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabilir. Yurt genelinde buzlanma, don, sis ve pus etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının doğu ve iç kesimlerde birkaç derece artması beklenirken, genel olarak mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Kayseri’nin kuzey ve doğusu ile Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi