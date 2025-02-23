İstanbul’da Yarın Okullar Tatil Olacak mı? Vali Gül Açıkladı

İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, tatil bekleyen öğrencilere mesaj gönderdi. Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulların tatil edilmeyeceğini belirterek, "Yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek" dedi

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İstanbul’da Yarın Okullar Tatil Olacak mı? Vali Gül Açıkladı

Günlerdir kar yağışının sürdüğü İstanbul'da perşembe ve cuma eğitim öğretime ara verilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da okulların yarın da (24 Şubat) tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

'BİLİYORUZ ÇOK SEVİYORSUNUZ...'

Vali Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz!

Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."

Kaynak: Haber Merkezi

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