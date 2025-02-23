AKP'li İsim Açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı'nın Masasındaki Son Anket

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarına değindi.

CNN Türk'e konuşan Mustafa Şen, "Ekonomide fiyat istikrarı sorunu var, doğru, biz bunu görüyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sorunu kim çözer diye sorduğumuzda yine birinci sırada Tayyip Erdoğan çıkıyor, parti olarak da AK Parti çıkıyor. Vatandaş sorunu yaşıyor, bizim sorunu gördüğümüzü biliyor ve çözümü bizden bekliyor."

'3-4 AYDIR BİRİNCİ PARTİYİZ'

Masadaki son anket sonuçlarını açıklayan Şen, "Vatandaş çözümü CHP'den bekleseydi, CHP yerel seçimde bir politik anomali olarak almış olduğu 2 puan fazlayı koruyabilirdi. Şu anda biz AK Parti olarak 3-4 aydır birinci partiyiz ve bizi takip eden CHP ve arkasından gelen partinin toplamına yakın bir oy oranına sahibiz" ifadelerini kullandı.



'EYLÜL-EKİM AYLARINDA MAKAS DEĞİŞTİ'

Eylül-ekim aylarında makasın değiştiğini ve bunu takip ettiklerini belirten Şen, şu değerlendirmede bulundu:

"Kasım ayında tamamen değişeceğini analizlerden öngörüyorduk. O bitti, bir daha geri dönmez. CHP politik normallikle politik anomaliyi birbirinden ayırabilecek siyasi vizyona, bilgiye sahip değil. Bir anomaliyi evrensel hakikat olarak görüyor öyle bir şey yok o bitti. Cumhurbaşkanımızın bugün yeniden seçilmesinden sonra biz yarından itibaren 2028 seçimlerine hazırlanmaya başlayacağız. Bizim için yarın seçimler başlıyor."

Kaynak: CNN Türk