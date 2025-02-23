Kalanlar, Gelenler, Üstü Çizilenler... İşte AKP'nin Yeni A Takımı!

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda bugün gerçekleştirildi. Kongrede parti yönetiminde ve kabinede büyük değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçilirken, parti yönetimi de yenilendi. AKP'nin yeni MKYK listesine 39 yeni isim dahil edilirken, 36 kişi mevcut kadroda yerini korudu. Bu değişiklikler arasında bazı tanıdık isimler ise liste dışında kaldı.

Yeni MKYK'nın ilk toplantısının ardından konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yeni MYK listesini de açıkladı. İşte AKP'nin yeni A takımına ilişkin detaylar...

39 YENİ İSİM

AKP'nin 75 kişiden oluşan yeni MKYK’sına giren 39 isim şu şekilde:

Abdülkadir Develi, Abdürrahman Akyüz, Ahmet Baha Ötüken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Erkan Gürel, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halil Yerebakan, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, Nebî Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Hulki Cevizoğlu, Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başkan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar ve Ziya Serdar Kılıç.

36 İSİM YERİNİ KORUDU

MKYK'da yerini koruyan 36 isim ise şöyle:

Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, Mahir Ünal, Mehmet Umut Tuncer, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mustafa Elitaş, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Ziya Serdar Kılıç.

YENİ KATILAN VEKİLLER LİSTEDE

İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve Konya Milletvekili Ünal Karaman yeni MKYK’da yer alan isimlerden oldu. Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da listede kendilerine yer buldu. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Abdurrahman Akyüz ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da MKYK’da yer aldı.

MESUT ÖZİL DE LİSTEDE

Eski Alman milli futbolcu Mesut Özil MKYK listesine girdi. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de listede yer bulanlar arasında.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Manisa Milletvekili Mücahit Arınç yeniden MKYK'ya girdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile eski ANAP, CHP Milletvekili ve AKP'nin 31 Mart Yerel seçimlerinde Muğla Belediye Başkan adayı gösterdiği Aydın Ayaydın'ın İstanbul Milletvekili kızı Derya Ayaydın da MKYK'da yer buldu.

ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demirözü, eski hakem Kuddisi Müftülüoğlu ve yazar Hayati İnanç yeni listede yer almadı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in listedeki yokluğu da dikkat çekti.

AKP'NİN YENİ MYK'SI

Kongrenin ardından, AKP'nin yeni MKYK'sı Erdoğan'ın başkanlığında toplanarak, "A Takımı" olarak da nitelendirilen partinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) belirledi.

Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi.

Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu.

Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi.

Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

9 YENİ İSİM

AKP MYK'da 9 yeni isim yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.

Kaynak: Haber Merkezi