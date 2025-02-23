AKP Kongresinde 'Rozet' Krizi! İYİ Parti Heyeti Salonu Terk Etti

AKP kongresine katılan İYİ Parti heyeti, partiden istifa eden milletvekillerine rozet takılacağı netleşince salonu terk etti. Duruma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay. Gidenlere güle güle, uğurlar olsun" dedi.

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AKP’nin 8’inci Olağan Kongresi'nde 'rozet' krizi yaşandı. İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu’yla Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun’u rozetlerini takarak tebrik etti. Ofluoğlu ve Akdoğan, İYİ Parti’den istifa eden milletvekillerine rozet takılacağı netleşince salonu terk etti.

'DERVİŞOĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE...'

Duruma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak, siyasi etik ve seçmen iradesine saygıyı; siyasetimizin bir ilkesi olarak kabul ediyoruz. Bu maksatla AK Parti'nin daveti üzerine onların 8'inci Olağan Kongresi'ne katılım sağladık. Yine nezaket gereği Genel Başkanlarının konuşmasının bitmesini bekledik. Kongre öncesinde İYİ Parti'den vekil seçilen bazılarının AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti’ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti. Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımızın Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık.

'UĞURLAR OLSUN'

En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay. Biz İYİ Parti'liler olarak güneşin sembolü olan parti rozetimizi; onurumuzla, haysiyetimizle, şerefimizle ve cumhuriyet gibi dimdik ayakta durmak için omurgamızla taşımaya ve Türk milletinin, devletinin menfaatlerini önceleyerek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu tarihi misyonu omuzlarımızda taşıma devam edeceğiz. Gidenlere güle güle, uğurlar olsun."

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Kaynak: ANKA

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