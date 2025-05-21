Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı

"DEPREM SONRASI VATANDAŞ EVLERİNİ TERK EDİYOR"

Bakırköy’de uzun yıllardır emlakçılık yapan bir isim yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Sahil hattımızda uzun uzun binalar var. Aslında bu binalar sağlam. Ancak zemin söz konusu olunca binanın sağlam olmasının önemi olmadığını düşünüyor vatandaş. Haklılar da. Deprem sonrası işimiz yoğunlaştı. Özellikle sahil hattında yaşayan kişiler evlerini terk etmek istiyor. Ancak ev bulmak pek kolay değil. Çünkü ilçelerde kentsel dönüşüm hızlanmış durumda. Tüm bunların yanında çıkmak isteyip de çıkamayanlar var. Koşulları taşınmaya uygun değil diye. Onlar ise işlerini Allah’a bırakmış vaziyette."