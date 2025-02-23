Eleştirilerin Odağındaydı... Serap Yazıcı Özbudun Sessizliği Bozdu: AKP'ye Geçiş Sürecini Böyle Anlattı

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden milletvekili seçilen ve "Gördüğüm lüzum üzerine" sözleriyle Gelecek Partisi'nden istifa eden hukukçu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, AKP'ye katılıp MKYK listesinde kendine yer buldu.

'MUHALEFET SANDALYELERİNDE HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEDİM'

Eleştirilerin odağı haline gelen Özbudun, ilk kez açıklama yaparak AKP'ye geçiş sürecini anlattı. Serbestiyet'e konuşan Özbudun siyasi geçmişinde eleştirel bir duruş sergilemesine rağmen mevcut partisiyle yeterince etki yaratamadığını ve bu sebeple AKP'ye geçiş yaptığını dile getirdi.

Özbudun, "Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. 40 yıldır savunduğum gibi benim için hala hukukun üstünlüğü, hala insan hakları, hala demokrasi esastır. Meclis’te bu fikirlerimin mücadelesini verdim. Ama Meclis’te muhalefet sandalyelerindeki mücadelemle bu fikirlerim doğrultusunda hiçbir şeyi değiştiremedim" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI BANA GÜVEN VERDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin kendisine büyük bir güven verdiğini ifade eden Özbudun, "Bana böyle bir davet geldi. Davette aracı olanlara ‘Beni fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz, sizi çok eleştirdim, bunlara rağmen mi bu davet’ diye sordum. ‘Evet. Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor’ dediler. Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptım. Bu görüşmeden çok etkilendim. Bana çok güven verdi. Bir dahaki dönem milletvekilliği dahil hiçbir talebim olmadı. Sadece 'Beni Antalya halkı seçti, onlara hizmet borcumu ödemek istiyorum' dedim" diye konuştu.

'ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMEYECEĞİM'

Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Özbudun, "Eleştirilerin bir kısmını gördüm. Biz bunu 2007’de de yaşamıştık. İlk kez başıma gelmiyor. Biliyorsunuz siyaset güçlü liderlik ve güçlü bir partiyle mümkün. Biz parti olarak maalesef tezlerimizde başarılı olamadık. Saadet Partisi ile kurduğumuz grup pamuk ipliğine bağlıydı. Yeni Yol grubu fikrine karşı da eleştirilerimi söyledim, geçmeyi de arzu etmedim. Görülüyor ki o da başarılı olamadı. Maalesef onlar sosyal medyada beni ağır sözlerle eleştirseler de ben ayrıldığım partinin arkasından konuşmayı doğru bulmuyorum. Çok çirkin sözler ediliyor sosyal medyada. Hepsini okuyamadım ama zaten böyle bir platform. Ben onlara cevap vermeyeceğim" dedi.

Kaynak: Serbestiyet