Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, partinin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'un istifasına tepki gösterdi. Tıpkı Özbudan gibi "Gördüğüm lüzum üzerine" sözleriyle cümlesine başlayan Değirmenci, "Yıllarca siyasetle uğraştım. Bu memleketin enayisi olduğumu geç de olsa fark ettim. Vatan sağ olsun." dedi.

Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki

Gelecek Partisi kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." diyerek istifasını duyuran Özbudun'a ilk tepki Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci'den geldi.

Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki - Resim : 1

'MEMLEKETİN ENAYİSİ OLDUĞUMU GEÇ DE OLSA FARK ETTİM'

Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum diyen Özbudun'a aynı sözlerle başlayan kelimelerle tepki gösterdi. Değirmenci, "Gördüğüm lüzum üzerine şunu söylemek isterim. Yıllarca siyasetle uğraştım. Bu memleketin enayisi olduğumu geç de olsa fark ettim. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki - Resim : 2

Öte yandan Özbudun'un AKP Kongresi öncesi istifa etmesi iktidar partisine katılacağını iddialarını güçlendirdi.

Gelecek Partisi’nin Kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun İstifa EttiGelecek Partisi’nin Kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun İstifa EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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