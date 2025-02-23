Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki

Gelecek Partisi kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." diyerek istifasını duyuran Özbudun'a ilk tepki Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci'den geldi.

'MEMLEKETİN ENAYİSİ OLDUĞUMU GEÇ DE OLSA FARK ETTİM'

Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum diyen Özbudun'a aynı sözlerle başlayan kelimelerle tepki gösterdi. Değirmenci, "Gördüğüm lüzum üzerine şunu söylemek isterim. Yıllarca siyasetle uğraştım. Bu memleketin enayisi olduğumu geç de olsa fark ettim. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Gördüğüm lüzum üzerine şunu söylemek isterim.

Yıllarca siyasetle uğraştım.

Bu memleketin enayisi olduğumu geç de olsa fark ettim.

Vatan sağ olsun. — Yavuz DEĞİRMENCİ (@yavuzdegirmenci) February 22, 2025

Öte yandan Özbudun'un AKP Kongresi öncesi istifa etmesi iktidar partisine katılacağını iddialarını güçlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi