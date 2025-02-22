Gelecek Partisi’nin Kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun İstifa Etti

Gelecek Partili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi’nin Kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun İstifa Etti

Gelecek Partisi kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." dedi..

AKP'YE Mİ GEÇECEK?

Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un yarın yapılacak AKP Olağan Büyük Kongresi'nde iktidar partisine geçeceği iddia ediliyor.

Öte yandan bugün Gelecek Partisi, AKP'nin kongresine katılmama kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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