Gelecek Partisi’nin Kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun İstifa Etti
Gelecek Partili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." dedi..
Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum.— Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun (@SerapProf) February 22, 2025
AKP'YE Mİ GEÇECEK?
Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un yarın yapılacak AKP Olağan Büyük Kongresi'nde iktidar partisine geçeceği iddia ediliyor.
Öte yandan bugün Gelecek Partisi, AKP'nin kongresine katılmama kararı aldıklarını duyurmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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