Ne Gerçek Rengi Ne Gerçek Tadını Veriyor! Kaynar Su ile Çay Demlemeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz

Uzmanlara göre çayı doğrudan 100 derece sıcaklıkla hazırlamak, aromatik bileşenlerin yok olmasına yol açıyor. Özellikle yeşil ve beyaz çay gibi hassas çay türlerinde bu durum, içeceğin lezzetini acılaştırmakla kalmıyor; içerisindeki antioksidan, vitamin ve amino asit gibi faydalı maddelerin etkisini de azaltıyor.

Yüksek ısıyla temas, çay yapraklarında bulunan uçucu yağların buharlaşmasına sebep oluyor. Bu da çayın karakteristik kokusunu ve tadını kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca uzmanlar, çok sıcak içeceklerin uzun vadede yemek borusu sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini de vurguluyor.