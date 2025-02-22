Kastamonu Kara Kışa Teslim, Yüzlerce Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Kastamonu’da günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 740 köye ulaşım kesildi. Ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Kara Kışa Teslim, Yüzlerce Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Meteoroloji Müdürlüğünün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı dolayısıyla bin 54 köyü bulunan Kastamonu’da 740 köye erişim sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre, bölgede özellikle yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışı ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Kar yağışı sebebiyle merkezde 95, Abana’da 10, Ağlı’da 12, Araç'ta 117, Azdavay'da 45, Bozkurt 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 40, Daday'da 37, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 25, Hanönü'de 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 26, Seydiler'de 10, Şenpazar'da 19 ve Tosya'da 4 köy yolu olmak üzere toplamda 740 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları tekrar ulaşıma açabilmek için çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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