Düzce’de 142 Köy Yolu Trafiğe Açıldı

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 189 köy yolundan 142’si ekiplerin yoğun çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Düzce’de 142 Köy Yolu Trafiğe Açıldı

Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı ve Altay Kar Fırtınası, toplamda 189 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Kar yağışının ilk dakikalarından itibaren devreye giren Düzce valiliği ve İl Özel İdaresine bağlı kar kürüme ve tuzlama ekipleri, gece gündüz demeden çalışarak yolların erişilebilirliğini sağlamak için mücadele verdi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kapalı olan yolların 142’si trafiğe açılırken, halen 47 köy yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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