Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş’ta şantiye alanındaki konteynerlerde elektrikli ısıtıcı kaynaklı olduğu düşünülen yangın kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi’nde yer alan bir şantiye alanında konteynerlerde yangın çıktı. Yangının, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı düşünülürken, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ancak meydana gelen olay maddi hasara yol açtı.

Kaynak: İHA

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