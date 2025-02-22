İbrahim Kaboğlu'ndan O İddialara Yanıt

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, kendisi ve beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında ''terör'' suçlamasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 'fezleke hazırlandığı' yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Kaboğlu, "Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde olağanüstü genel kurulumuzu yaparak hukuk yoluyla demokrasinin ne olduğunu hukuk tanımaz çevrelere haykırarak duyuracağız." dedi.

İbrahim Kaboğlu'ndan O İddialara Yanıt

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" iddialarıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle ''fezleke hazırlandığı'' yönündeki haberlerle ilgili Kaboğlu, açıklama yaptı.

'HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDUK'

Kaboğlu, şunları söyledi:

"20 Ekim 2024 günü İstanbul Barosu yeni yönetimini belirledi ve hukuk ortak paydasında buluşarak hukuku etkili kılma hedefinde çalışmalara başladık. Ne var ki 22 Aralık günü hakkımızda bir cezai soruşturma açıldığı haberini aldık. O günden sonra biz gerekenleri yaptık. Hukuken ve anayasal olarak haklılığımızı ortaya koyduk. Buna karşın 14 Ocak günü bir davaname hazırlandığını öğrenince görevden alınmamız için bu habere karşı 20 Ekim'de bizim yarıştığımız bütün gruplar bir araya geldi ve olağanüstü genel kurul düzenleme kararı alındı.

'HABER ASILSIZDIR'

Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde olağanüstü genel kurulumuzu yaparak hukuk yoluyla demokrasinin ne olduğunu hukuk tanımaz çevrelere haykırarak duyuracağız. Ama ne var ki bu toplantıya bir gün kala yeni bir 'fezleke düzenlendiği' haberi yayıldı medyaya. Böyle bir haber asılsızdır. Genel Kurula katılımı engellemeye yönelik bir haberdir ve bu habere karşı, bu resmi dezenformasyona karşı gerekli yasal başvurularda bulunacağımı beyan ediyorum ve bütün meslektaşları yarın hukuk yoluyla demokrasi adına Haliç Kongre Merkezi'ne çağırıyorum."

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu İçin İstenen Ceza Belli Olduİstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu İçin İstenen Ceza Belli OlduGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul Barosu
Milli Patenciler Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Büyüledi Milli Patenciler Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Büyüledi
Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Kapalı Olacak Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Kapalı Olacak
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha