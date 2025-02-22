İbrahim Kaboğlu'ndan O İddialara Yanıt

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" iddialarıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle ''fezleke hazırlandığı'' yönündeki haberlerle ilgili Kaboğlu, açıklama yaptı.

'HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDUK'

Kaboğlu, şunları söyledi:

"20 Ekim 2024 günü İstanbul Barosu yeni yönetimini belirledi ve hukuk ortak paydasında buluşarak hukuku etkili kılma hedefinde çalışmalara başladık. Ne var ki 22 Aralık günü hakkımızda bir cezai soruşturma açıldığı haberini aldık. O günden sonra biz gerekenleri yaptık. Hukuken ve anayasal olarak haklılığımızı ortaya koyduk. Buna karşın 14 Ocak günü bir davaname hazırlandığını öğrenince görevden alınmamız için bu habere karşı 20 Ekim'de bizim yarıştığımız bütün gruplar bir araya geldi ve olağanüstü genel kurul düzenleme kararı alındı.

'HABER ASILSIZDIR'

Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde olağanüstü genel kurulumuzu yaparak hukuk yoluyla demokrasinin ne olduğunu hukuk tanımaz çevrelere haykırarak duyuracağız. Ama ne var ki bu toplantıya bir gün kala yeni bir 'fezleke düzenlendiği' haberi yayıldı medyaya. Böyle bir haber asılsızdır. Genel Kurula katılımı engellemeye yönelik bir haberdir ve bu habere karşı, bu resmi dezenformasyona karşı gerekli yasal başvurularda bulunacağımı beyan ediyorum ve bütün meslektaşları yarın hukuk yoluyla demokrasi adına Haliç Kongre Merkezi'ne çağırıyorum."

Kaynak: ANKA