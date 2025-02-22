Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Kapalı Olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Ankara'da düzenlenecek AKP 8'inci Olağan Büyük Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. İşte o yollar...

Son Güncelleme:
Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Kapalı Olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek olan AKP 8. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kongre nedeniyle 10.00 ile 23.00 saatleri arasında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde olacak:

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölüm, çift yönlü olarak kapanacak.

Tren Garı Kavşağı'ndan kavşağa bağlanan ve kavşağa açılan yan yolların tamamı (alt geçit hariç).
Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan yolların tamamı.

Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan yolların tamamı (üst geçit hariç).
Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan yol.

Ayrıca, gerektiği takdirde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölüm ve Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki bölüm de çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Kapalı Olacak - Resim : 1

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ankara AKP Kongre
Son Güncelleme:
100 Liraya Ürün Almak İçin Birbirlerini Ezdiler 100 Liraya Ürün Almak İçin Birbirlerini Ezdiler
Milli Patenciler Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Büyüledi Milli Patenciler Buz Tutan Çıldır Gölü'nde Büyüledi
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
İstanbul’da Kar Etkisini Sürdürüyor İstanbul’da Kar Etkisini Sürdürüyor
Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğunluk
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha