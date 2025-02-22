Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Kapalı Olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek olan AKP 8. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kongre nedeniyle 10.00 ile 23.00 saatleri arasında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde olacak:

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölüm, çift yönlü olarak kapanacak.

Tren Garı Kavşağı'ndan kavşağa bağlanan ve kavşağa açılan yan yolların tamamı (alt geçit hariç).

Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan yolların tamamı.

Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan yolların tamamı (üst geçit hariç).

Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan yol.

Ayrıca, gerektiği takdirde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölüm ve Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasındaki bölüm de çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak: ANKA