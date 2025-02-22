Sinop'ta Yoğun Kar Nedeniyle 357 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'ta etkili olan şiddetli kar yağışı, 465 köyden 357'sinin yolunun ulaşıma kapatılmasına neden oldu. Yüksek rakımlı ilçelerde yoğun etkisini gösteren kar yağışı sonucunda, Ayancık'ta 71, Boyabat'ta 69, Dikmen'de 28, Durağan'da 42, Gerze'de 40, Merkez'de 22, Erfelek'te 46, Türkeli'de 32 ve Saraydüzü'nde 7 köy yolu kapandı. Sinop İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışmalar yapıyor.

Kaynak: İHA