Sinop'ta Yoğun Kar Nedeniyle 357 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar yağışı, Sinop'ta 465 köyden 357'sinin yolunun kapanmasına neden oldu.

Sinop'ta Yoğun Kar Nedeniyle 357 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'ta etkili olan şiddetli kar yağışı, 465 köyden 357'sinin yolunun ulaşıma kapatılmasına neden oldu. Yüksek rakımlı ilçelerde yoğun etkisini gösteren kar yağışı sonucunda, Ayancık'ta 71, Boyabat'ta 69, Dikmen'de 28, Durağan'da 42, Gerze'de 40, Merkez'de 22, Erfelek'te 46, Türkeli'de 32 ve Saraydüzü'nde 7 köy yolu kapandı. Sinop İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışmalar yapıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sinop
Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Yeniden Başkan Seçildi Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Yeniden Başkan Seçildi
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Konak'ta 'Kadın' Temalı Festival Başlıyor Konak'ta 'Kadın' Temalı Festival Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem! Her Biri için Maliyet 20 Bin TL'yi buldu: 'Mecburen Zam Yapacağız' Deyip Sebebi Açıkladılar İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi?