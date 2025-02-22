Konak'ta 'Kadın' Temalı Festival Başlıyor

Konak Belediyesi, Türkiye ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festival, Atölye Kültür Sanat, Kafa Radyo ve Çok Şey Yapan Adam-Mert Güner iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilecek. Festival, ücretsiz biletlerle seyirciyle buluşacak ve biletler, etkinliklerin yapılacağı Konak Belediyesi kültür merkezlerinden temin edilebilecek.

Festivalin açılışı 24 Şubat'ta Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde “Othello! Seyircili İntikam Provası” adlı oyunla yapılacak. YUSTUDİO tarafından sahneye konacak bu oyun, saat 20.00’de seyirciyle buluşacak. 25 Şubat’ta Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Yaban Arısı” adlı oyun sahnelenecek, ardından 26 Şubat’ta Beştepeler Sosyal Tesisleri'nde “Havva” adlı oyun sahnelenecek.

Festivalin son günlerinde ise 27 Şubat’ta Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Gülistan” adlı oyun, 28 Şubat'ta ise Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde “Hikayesinde Senden Bahsetti” adlı oyun tiyatroseverlere sunulacak. Tüm oyunlar saat 20.00’de başlayacak ve festival boyunca her biri farklı bir temayı işleyecek.

Kaynak: ANKA