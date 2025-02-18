Buika ve Kibariye'nin Konseri Ertelendi

İspanyol müziğinin efsanelerinden Grammy ödüllü Buika ile arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye'nin yarın birlikte vereceği konser ertelendi. BKM'den yapılan açıklamaya göre konser Buika'nın geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle 1 hafta sonra gerçekleştirilecek.

Satın alınan biletlerin yine geçerli olacağı konser, daha önce planladığı gibi Volkswagen Arena'da 26 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak.

Kaynak: AA