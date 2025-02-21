2. Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali Başvuruları Başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik çalışmalarının yanı sıra sanatsal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmaya devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında 2024 yılında ilki düzenlenen ve 6 Şubat depreminden etkilenen illerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerine piyano kazandırma hedefini başarıyla tamamlayan "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali"nin ikincisi bu yıl da ulusal ve uluslararası düzeyde genç yetenekleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

ALKÜ öncülüğünde Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının (ALTSO) katkılarıyla ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türkler Güzel Sanatlar Lisesi ortaklığıyla düzenlenecek olan organizasyon, 3-4 Mayıs tarihlerinde Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Festival kapsamında genç piyanistler hem eserlerini icra etme hem de dünyaca ünlü piyanist jüri üyeleri Hande Dalkılıç, Nazile Adıgüzelzade ve Ferid Adıgüzelzade ile bir araya gelme fırsatı bulacak. Yarışma A kategorisi 6-8 yaş, B kategorisi 9-11 yaş, C kategorisi 12-14 yaş, D kategorisi 15-18 yaş olmak üzere dört farklı yaş kategorisinde düzenlenecek ve her kategoride dereceye giren piyanistlere çeşitli ödüller verilecek. Başvurular 15 Şubat-27 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: İHA