Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Yeniden Başkan Seçildi
Kayserispor'un mevcut Başkanı Nurettin Açıkalın, Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.
Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nurettin Açıkalın güven tazelyerek yeniden başkan seçildi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan Açıkalın'ın listesi de ortaya çıktı.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Nurettin Açıkalın, Rıza Ekut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet anadut, Gökhan Gülen, Samet Sarıoğlu, Ali Fidan, Mehmet Saçmacı, Murat Ekşi, Derviş Özçekirdek, Ayhan gültekin, Muzaffer Polat.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Uğur Nuri Akın, Turan Gürler, Yavuz Uzunefe, Aydın Yergin, Halim Hasbahçeci, Muhammed Ali Temel, Osman Sungur, Seyit Ali Turgut, Hasan Aki, Savaş Develioğlu, Ali Sofularlı, Furkan Güven.
Kaynak: İHA