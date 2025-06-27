İstanbul'da Erkek Vahşeti! Sevgilisini Katledip İntihar Etti, Kan Donduran Detay Ortaya Çıktı

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Kan donduran olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer'in Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Gül (61), sevgili olduğu iddia edilen Hüsniye Metin'in (61) evine gitti. Mustafa Gül, Hüsniye Metin'i silahla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri evde, iki kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde, iki kişinin de öldüğünü belirledi.

Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında elinde bıçak olan Mustafa Gül'ün, silahla başından vurulduğu, Hüsniye Metin'inin ise başından ve karnından silahla vurulduğu tespit edildi. Hüsniye Metin'in ve Mustafa Gül'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÖNCE SENİ SONRA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Hüsniye Metin ile Mustafa Gül'ün yaklaşık 1 yıldır sevgili oldukları belirlendi. Hüsniye Metin'in yaklaşık 5 aydır Mustafa Gül tarafından, 'Önce seni sonra kendimi öldürürüm' şeklinde tehdit edildiği iddia edildi. Hayatını kaybeden Hüsniye Metin'in geçen Mayıs ayında Mustafa Gül hakkında 'Tehdit' suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hüsniye Metin'in 1 suç kaydı, Mustafa Gül'ün ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA