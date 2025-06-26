Bodrum'da Deniz Kazası Geçirmişti... Sağlık Bakanı Açıkladı: AKP'li Yalçın'ın Sağlık Durumu Nasıl?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da geçirdiği deniz kazasının ardından hastaneye kaldırılmış, dün gece saatlerinde İstanbul'a sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalçın’ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Memişoğlu, Yalçın’ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Bodrum'da Deniz Kazası Geçirmişti... Sağlık Bakanı Açıkladı: AKP'li Yalçın'ın Sağlık Durumu Nasıl?
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, dün Bodrum'da deniz kazası geçirmişti. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, yapılan tetkiklerin ardından gece yarısı ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Oğuz Şahin ise, "Hastamız düşme sonucu acil servimize başvurdu. Gerekli tahlilleri tetkikleri yapıldı. Bilinci açık, gayet iyi. Omurgasında bir zedelenme var, herhangi bir nörolojik rahatsızlığı yok. Şu anda gözlem altında, hayati tehlikesi bulunmuyor" açıklamasını yapmıştı.

Florence Nightingale Hastanesi'ne getirilen Yalçın'ı hastane girişinde İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreteri Fatih Şahin karşılamıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi gören Yalçın'ı ziyaret etti. Memişoğlu, Yalçın'ın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Basri Yalçın’ı ziyaret ettim. Kendilerine ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok şükür, sağlık durumu iyi. Rabb’im acil şifalar versin." ifadesini kullandı.

Bodrum'da Deniz Kazası Geçirmişti... Sağlık Bakanı Açıkladı: AKP'li Yalçın'ın Sağlık Durumu Nasıl? - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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