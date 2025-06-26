Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Bingöl'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Bingöl'de Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.59'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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