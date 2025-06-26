Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Bingöl'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.59'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 26, 2025
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) https://t.co/ZQf1SxrXE4
26.06.2025, 21:59:35 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 8.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi