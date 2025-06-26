Konut Müjdesini Duyurmuştu... Bakan Kurum'a Övgü Yağdı: 'Siyaset Üstü Bir Mesele, Tebriği Hak Ediyor'

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Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 81 ilde hayata geçirilen Sosyal Konut Projesi’nin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kiralık konut projelerinin başlatılacağını müjdelemişti.

Bakan Kurum açıklamasında, "İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız" demişti.

'SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par “Türkiye’de iktidar ve muhalefet arasındaki her türlü çekişmeden bahsederiz ama konut meselesi siyaset üstü bir mesele. Kiralar çok yüksek, enflasyona etkisi de çok fazla. Devletin sosyal konut projelerini yapıp bunu uygun fiyat ile vatandaşa kiralaması bence çok yerinde bir çözüm. Şahsen Murat Kurum’u bu konuda kutlamak istiyorum. Böylelikle diğer kiralar da düşer inşallah hızlıca hayata geçirebilirler" dedi.

'TEBRİĞİ HAK EDİYOR'

Bakan Kurum'un deprem bölgesinde ve İstanbul'da önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkat Çeken Par, "Konut meselesini ben çok siyaset üstü bir konu olarak görüyorum. Murat Kurum hem deprem bölgesinde hem de İstanbul’da ciddi gayret gösteriyor. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarihinde en çok sosyal konut bu dönemde yapılmış ve deprem bölgesinde de yılsonuna kadar 450 bine yakın daire teslim edilecekler. Murat Kurum’un bu konuda gerçek bir tebriği hak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: tv100