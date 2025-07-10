İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak

YIL SONUNA DOĞRU GÜMÜŞ YÜKSELECEK

Memiş, gümüşün ons fiyatında 45 dolara, gram fiyatında ise 55 liraya kadar bir yükseliş öngördüğünü belirterek, "Yıl sonuna kadar bu seviyelerin görülmesini bekliyorum. Altın-gümüş rasyosu da gümüş lehine gelişebilir" değerlendirmesini yaptı.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA ARTIK SAHNE GÜMÜŞÜN"

Altının yılın ilk yarısındaki liderliğini ikinci yarıda gümüşe bırakabileceğini dile getiren Memiş, "Yılın kalan döneminde gümüşün performansı daha seri ve güçlü olabilir. Özellikle Nisan ayında altın satışlarından elde edilen kazancı gümüş alımında kullanan yatırımcılar yerinde bir hamle yaptı. Bu süreçte artık sahne gümüşün diyebiliriz" diye konuştu.