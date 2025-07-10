İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın ikinci yarısında gümüşün yükselişe geçeceğini belirterek, "Şov yeni başlıyor, artık sahne gümüşün" sözleriyle yatırımcılara dikkatli olun çağrısında bulundu.
Kaynak: A Haber
Yatırım dünyasında altının gölgesinde kalan ancak son dönemde adından sıkça söz ettiren gümüş, uzmanların radarına girmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın ikinci yarısında gümüşün dikkat çeken bir çıkış yapabileceğine vurgu yaparak, "Gümüş henüz şovuna başlamadı. Asıl sahne şimdi ona ait" ifadelerini kullandı.
ALTIN YARIŞI ÖNDE GÖTÜRDÜ AMA...
Yılın ilk yarısında altın yatırımcısına kazandırmaya devam ederken, uzmanlar ikinci yarı için farklı yatırım araçlarına dikkat çekmeye başladı. Bunların başında ise gümüş geliyor. Gerek fiziksel alımlar gerekse yatırım fonları aracılığıyla talep görmeye devam eden gümüşün, önümüzdeki aylarda daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.
GÜMÜŞE İLGİ ARTIYOR
A Para’da değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, “Gümüş yatırımcısına yılın ilk yarısında alım için büyük fırsatlar sundu. Özellikle altının agresif yükseldiği dönemlerde, finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcılar bu fırsatı değerlendirdi. Şu an içinse gümüşte yönüm pozitif" dedi.
YIL SONUNA DOĞRU GÜMÜŞ YÜKSELECEK
Memiş, gümüşün ons fiyatında 45 dolara, gram fiyatında ise 55 liraya kadar bir yükseliş öngördüğünü belirterek, "Yıl sonuna kadar bu seviyelerin görülmesini bekliyorum. Altın-gümüş rasyosu da gümüş lehine gelişebilir" değerlendirmesini yaptı.
"YILIN İKİNCİ YARISINDA ARTIK SAHNE GÜMÜŞÜN"
Altının yılın ilk yarısındaki liderliğini ikinci yarıda gümüşe bırakabileceğini dile getiren Memiş, "Yılın kalan döneminde gümüşün performansı daha seri ve güçlü olabilir. Özellikle Nisan ayında altın satışlarından elde edilen kazancı gümüş alımında kullanan yatırımcılar yerinde bir hamle yaptı. Bu süreçte artık sahne gümüşün diyebiliriz" diye konuştu.