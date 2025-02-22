AK Parti Kongresi Öncesi Son Kulis! 10 İsme Neşter... İşte Transfer Dolu Yeni Kadrolar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), yarın gerçekleştireceği 8. Olağan Kongre ile kadrolarında önemli değişimlere hazırlanıyor. Kongreyi divan başkanı olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yönetecek. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) büyük bir yenilenme yaşanacak. Mevcut MKYK üyelerinin yüzde 75-80’inin değişeceği, genel başkan yardımcılarından ise yaklaşık 10 ismin görevden alınacağı ifade ediliyor.

FARKLI PARTİLERDEN YENİ TRANSFERLER

Öte yandan, siyaset sahnesinde dikkat çeken transferler de gündemde. Daha önce İYİ Parti’den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ile Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’un AK Parti’ye katılacağı öğrenildi. Bu hamle, AK Parti’nin kongre öncesi kadrolarını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ESKİ İSİMLER YENİ GÖREVLERE...

Kongrede öne çıkması beklenen yeni isimler arasında eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ahmet Baha Öğütken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu ve Seda Sarıbaş gibi isimler bulunuyor. Bu isimlerin partinin üst yönetim organı olan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alacağı iddia ediliyor.

MYK DEĞİŞİMLERİ

AK Parti Meclis Grubu’ndan ise Grup Başkanı Abdullah Güler veya Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Genel Başkan Vekili olarak MYK’ya girmesi ihtimaller arasında gösteriliyor. Bu değişikliklerin partinin karar alma mekanizmalarına doğrudan etki etmesi bekleniyor.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılacak olası revizyonun ise haziran ayına sarkabileceği öne sürülüyor. Kulislerde konuşulanlara göre, halen görevde bulunan bazı bakanların emeklilik haklarının henüz oluşmaması nedeniyle değişikliklerin belirli bir süre ertelendiği ifade ediliyor.

AK Parti’nin kongresi sadece parti içinde değil; genel siyasi dengeler açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor. Kongrede açıklanacak yeni kadro ve politikalar, partinin 2025 ve sonrası stratejileri açısından belirleyici olacak.

Kaynak: Haber Merkezi