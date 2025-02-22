Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek

AKP, yarın gerçekleştireceği 8. Olağan Kongre ile parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Kongreyle birlikte kabinede de bazı bakanların görevden alınabileceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki bakana teşekkür edeceği iddia edildi.

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Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek

AKP, yarın gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. İl ve ilçe kongrelerini tamamlayan parti, teşkilatlarda yüzde 50'ye yakın bir yenilenme gerçekleştirirken, MKYK da önemli değişiklikler bekleniyor.

Ankara'da 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan kongreye, 13 ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi katılım sağlayacak. Ayrıca, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi de kongrede hazır bulunacak.

CUMHURBAŞKANI'NDAN İKİ BAKANA TEŞEKKÜR

Parti yönetimindeki bu değişimlerin kabineye de yansıyacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya devam ediyor. AKP'ye yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlarla görüşerek teşekkür ettiğini öne sürdü.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Erdoğan'ın her an kabine değişikliğini açıklayabileceğini belirterek, "Görevden alınacak bakanlara teşekkür edildiği konuşuluyor. Ancak hangi bakanların değişeceği henüz netleşmiş değil. Ticaret ve Aile Bakanlıklarının adı öne çıkıyor ama kesin bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

KONGRE ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI'MIZIN TAKDİRİ'

Kabine değişikliği konusunda ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Hali hazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda" şeklinde konuştu.

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Kaynak: TGRT

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Kabine Recep Tayyip Erdoğan
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