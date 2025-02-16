Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi?

AKP'de büyük kongre için geri sayım başladı. Kongreye sayılı günler kala yeni kulis bilgileri de gelmeye başladı. Kongreye paralel olarak yapılacağı iddia edilen kabine değişikliğinin yetişmediği belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim için iki ismi görevlendirdiği öne sürüldü.

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Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi?

AKP’de büyük kongre 23 Şubat'ta yapılacak. Ankara'da yapılacak kongrede tek genel başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Büyük kongre öncesinde kulis haberleri peş peşe gelmeye başladı.

İKİ İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük değişim için düğmeye bastığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı görevlendirdiği iddia edildi.

Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi? - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğini büyük kongreye paralel olacak şekilde yapacağı da konuşuluyordu ancak son kulisler bunun aksini iddia ediyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, kabine değişikliği büyük kongre sonrasına kaldı.

Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi? - Resim : 2

Öte yandan yeni kabinede kadın ve gençlere ağırlık verileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut milletvekilleri arasından bakan ataması yapmayacağı da kulislerde konuşulanlar arasında.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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