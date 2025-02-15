Lütfü Savaş'tan 'CHP Kurultayı' Hamlesi! Dava Açtı, Parti Yönetiminin Görevden Uzaklaştırılmasını İstedi

CHP eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'şaibe' iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP kurultayının iptali için dava açtı. Savaş, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istedi.

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Lütfü Savaş'tan 'CHP Kurultayı' Hamlesi! Dava Açtı, Parti Yönetiminin Görevden Uzaklaştırılmasını İstedi

CHP'nin eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e bıraktığı ve hakkında 'şaibe' iddiasıyla soruşturma başlatılan 38. Olağan Kongre'nin iptali için dava açtı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddia edilerek parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.

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