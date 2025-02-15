Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı marjında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüşerek, Balkanlar’daki son gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki temaslarına devam ediyor.
Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanında Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki genel durum masaya yatırıldı.
Kaynak: İHA