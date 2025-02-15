CHP'ye 'Kurultay' Soruşturmasında Yeni Detaylar, Başsavcılık Kaynakları Açıkladı! Kısıtlama Kararı Mümkün mü?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen kurultayının şaibeli olduğu iddialarına ilişkin inceleme başlatmış, bu inceleme CHP’de hareketlilik yaratmıştı.

Siyaset dünyasının nabzını hızlandıran soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları dosyada belirtilen suçlamaların Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ifade edilen katalog suçlar arasında yer almadığını belirtti.

'KATALOG SUÇLAR ARASINDA DEĞİL'

Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre soruşturmanın yeni olmadığı vurgulandı.

Başsavcılık kaynakları tarafından aktarılana göre, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin suçlamaların 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesinde belirtilen katalog suçlar arasında yer almadığı işaret edildi. Bu nedenle kısıtlama kararının hukuken mümkün olmadığının altı çizildi.

'GİZLİ TANIK YÖNTEMİNE BAŞVURULMADI'

Soruşturmanın Ocak 2024'ten itibaren devam ettiği vurgulanarak, soruşturma kapsamında gizli tanık dinlenilmesi yöntemine başvurulmadığı açıklandı. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü mesajı verildi.

Kaynak: AA