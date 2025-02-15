Devlet Bahçeli'den Kahtalı Mıçe Paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bahçeli, Kahtalı Mıçe için Allah'tan rahmet niyaz ederken, yakınlarına ve sevenlerine de baş sağlığı diledi.

Son Güncelleme:
Devlet Bahçeli'den Kahtalı Mıçe Paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından Kahtalı Mıçe için bir paylaşım yaptı.

Bahçeli, Kahtalı Mıçe için, Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletin gönül tellerini titrettiğini belirtti.

Bahçeli, Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna bir sanatçı olarak tanımladığı Mustafa Aslan'ın vefatından büyük bir üzüntü duyduğunu belirtirken, merhum sanatçı için Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ettiğin ifade etti.

Bahçeli, "Kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah" ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.

'Kahtalı Mıçe'ye Yürek Sızlatan Veda, Türk Halk Müziği’nin Acı Günü'Kahtalı Mıçe'ye Yürek Sızlatan Veda, Türk Halk Müziği’nin Acı GünüMagazin
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti'Kahtalı Mıçe' Hayatını KaybettiKültür - Sanat

Kaynak: DHA

Etiketler
Devlet Bahçeli Kahtalı Mıçe
Son Güncelleme:
CHP Lideri Özgür Özel'den 'Van'a Kayyım' Tepkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: 'Bunu Yaparsan Bindiğin Dalı Kesersin' 'Van'a Kayyım' Tepkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
Mansur Yavaş'tan 'Yüzde 67' Çıkışı: Bir İnsanın Gücü, Kudreti Hiçbir Şeye Yetmez Mansur Yavaş'tan 'Yüzde 67' Çıkışı: Bir İnsanın Gücü, Kudreti Hiçbir Şeye Yetmez
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti