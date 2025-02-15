Devlet Bahçeli'den Kahtalı Mıçe Paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından Kahtalı Mıçe için bir paylaşım yaptı.

Bahçeli, Kahtalı Mıçe için, Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletin gönül tellerini titrettiğini belirtti.

Bahçeli, Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna bir sanatçı olarak tanımladığı Mustafa Aslan'ın vefatından büyük bir üzüntü duyduğunu belirtirken, merhum sanatçı için Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ettiğin ifade etti.

Bahçeli, "Kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah" ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.

Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman’ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan’ın, namıdiğer Kâhtalı Mıçe’nin vefatından büyük bir… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 15, 2025

Kaynak: DHA