'Kahtalı Mıçe'ye Yürek Sızlatan Veda, Türk Halk Müziği’nin Acı Günü

“Malatya”, “Akşam Geleceğim”, “Damımıza Kar Yağdı”, “Komşu Naile” gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönüllerinde taht kuran, 1 yılı aşkın süredir bağırsak kanseri tedavisi gören Türk Halk Müziği’nin usta sesi 'Kahtalı Mıçe', hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'A GÖTÜRÜLECEK

74 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının sevenleri, Antalya’da cenaze töreni düzenledi. Kahtalı Mıçe’nin sevenleri, sanatçının tabutunun üzerine karanfiller bırakarak dualarla veda etti. Kahtalı’nın cenazesi, Adıyaman’a gönderilmek üzere Antalya Havalimanı’na götürüldü.

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ'

Cenazede zor ayakta duran usta ismin kızı Venda Altuntaş, babasının ülkenin önemli bir değeri olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise usta sanatçının ismini Antalya’da yaşatacaklarını ifade etti. Otel çalışanı Hasibe Ortak, usta ismin sık sık kış çayı içtiğini söyleyerek, çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA