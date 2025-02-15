'Kahtalı Mıçe'ye Yürek Sızlatan Veda, Türk Halk Müziği’nin Acı Günü

Dilber Ay ile birlikte söylediği “Akşam Geleceğim” şarkısıyla hafızalara kazınan, 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı için Antalya’da cenaze töreni düzenlendi. 74 yaşında hayatını kaybeden usta ismin karanfillerle donatılan cenazesi, Adıyaman’a gönderilmek havalimanına götürüldü.

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“Malatya”, “Akşam Geleceğim”, “Damımıza Kar Yağdı”, “Komşu Naile” gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönüllerinde taht kuran, 1 yılı aşkın süredir bağırsak kanseri tedavisi gören Türk Halk Müziği’nin usta sesi 'Kahtalı Mıçe', hayatını kaybetti.

'Kahtalı Mıçe'ye Yürek Sızlatan Veda, Türk Halk Müziği’nin Acı Günü - Resim : 1

ADIYAMAN'A GÖTÜRÜLECEK

74 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının sevenleri, Antalya’da cenaze töreni düzenledi. Kahtalı Mıçe’nin sevenleri, sanatçının tabutunun üzerine karanfiller bırakarak dualarla veda etti. Kahtalı’nın cenazesi, Adıyaman’a gönderilmek üzere Antalya Havalimanı’na götürüldü.

'Kahtalı Mıçe'ye Yürek Sızlatan Veda, Türk Halk Müziği’nin Acı Günü - Resim : 2

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ'

Cenazede zor ayakta duran usta ismin kızı Venda Altuntaş, babasının ülkenin önemli bir değeri olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise usta sanatçının ismini Antalya’da yaşatacaklarını ifade etti. Otel çalışanı Hasibe Ortak, usta ismin sık sık kış çayı içtiğini söyleyerek, çok kıymetli olduğunu vurguladı.

'Kahtalı Mıçe'ye Yürek Sızlatan Veda, Türk Halk Müziği’nin Acı Günü - Resim : 3

'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti'Kahtalı Mıçe' Hayatını KaybettiKültür - Sanat

Kahtalı Mıçe Hastane Yatağından Dua İstedi, Son Hali Yürekleri DağladıKahtalı Mıçe Hastane Yatağından Dua İstedi, Son Hali Yürekleri DağladıMagazin

Kaynak: DHA

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Adıyaman Antalya Kahtalı Mıçe
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