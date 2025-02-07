Kahtalı Mıçe Hastane Yatağından Dua İstedi, Son Hali Yürekleri Dağladı

"Kahtalı Mıçe" adıyla tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan, uzun zamandır çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda gırtlak kanseri olduğu iddia edilen ünlü şarkıcı, bu iddialar yalanlayarak kemoterapi tedavisi gördüğünü ise doğruladı.

Sanatçı, konuyla ilgili ilk açıklamasında "Gırtlak kanseri değilim, ince bağırsağımın üstünde iki tane kitle var, onun için kemoterapisini görüyorum" derken, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

ÇOK SAYIDA YAKININI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ailesinden onlarca kişiyi kaybeden Kahtalı Mıçe, 2023'te meydana gelen depremin ikinci yıl dönümü dolayısıyla videolu bir mesaj yayımladı.

Depremden hayatını kaybeden vatandaşları anarak söze başlayan sanatçı, "Kaybettiğimiz insanları, dostlarımızı rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim, siz de dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi